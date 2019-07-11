В Злынке администрацию и муниципальное предприятие оштрафовали на 56 млн рублей за незаконную свалку

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-11T15:14:33+03:00

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Администрация Злынковского района и МКП «Коммунальщик» должны заплатить 55,7 миллиона рублей за загрязнение почвы. Иск в районный суд подавал природоохранный прокурор, но в марте его не удовлетворили. Решение обжаловали в Брянском областном суде, который отменил решение первой инстанции.

- Администрация Злынковского района предоставила МКП «Коммунальщик» в пользование для захоронения и утилизации отходов земельный участок около города Злынка, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В августе 2016 года райадминистрацию через суд обязали ликвидировать и рекультивировать несанкционированную свалку. А предприятию запретили свозить туда отходы.

Но решение суда до сих пор не исполнили. Земельный участок продолжают эксплуатировать с нарушением санитарного и природоохранного законодательства. Поэтому прокурор через суд потребовал возместить вред, причиненный окружающей среде. Ущерб оценили в 55,7 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU