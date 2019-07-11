Жителя Бежицкого района осудили за убийство возлюбленной

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-11T14:44:10+03:00

31-летний горожанин отправится в колонию на восемь лет

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Брянец, погубивший возлюбленную, выслушал приговор суда.

30 декабря прошлого года горожанин выпивал вместе со своей возлюбленной. Во время застолья сожители поссорились. Мужчина больше 60 раз ударил возлюбленную. От полученных травм 36-летняя женщина скончалась на месте.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 5 дней с отбыванием в колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU