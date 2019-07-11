2019-07-11T14:10:37+03:00
Происшествия

В Брянской области два контрабандиста из Украины отправятся за решетку

Вступил в силу приговор осужденным за незаконный оборот оружия
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.
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В Брянской области вступил в силу приговор двум гражданам Украины, осужденных за организацию незаконного канала поставки оружия в Россию. Один из них проведет в колонии общего режима 4 года 9 месяцев, другому назначили наказание 3 года 8 месяцев. Каждый контрабандист должен заплатить штраф 100 тысяч рублей.

Осужденные пытались обжаловать приговор, который вынесли в апреле в Климовском районном суде, но его оставили без изменения.

- В мае прошлого года сотрудники УСФБ обнаружили и пресекли деятельность преступной группы, которая организовала канал поставки оружия и взрывчатых веществ в Россию, - говорят в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. – На двух задержанных завели ряд уголовных дел. Из незаконного оборота изъяли 12 пистолетов и 34 килограмма пороха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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