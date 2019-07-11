Из-за расцепки вагонов Брянск-Москва завели уголовное дело
По факту расцепки вагонов Брянск- Москва завели уголовное дело.
Материалы проверки транспортная прокуратура передала следователям.
Выяснилось, что причиной разъединения вагонов поезда №738 Брянск-Москва стала неисправность автосцепного оборудования, сообщают в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности...".
Ответственные сотрудники, которые допустили к эксплуатации неисправный подвижной состав, могут понести наказание.
Напомним, ЧП произошло около семи часов утра 15 июня. Состав едва успел отойти от вокзала Брянск Орловский, как "потерял" один из вагонов. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU