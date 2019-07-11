2019-07-11T10:44:57+03:00
Общество

Из-за расцепки вагонов Брянск-Москва завели уголовное дело

Виновных в использовании неисправного оборудования накажут
Мария Дедкова
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Поезд только тронулся и "потерял" вагон. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Поезд только тронулся и "потерял" вагон. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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По факту расцепки вагонов Брянск- Москва завели уголовное дело.

Материалы проверки транспортная прокуратура передала следователям.

Выяснилось, что причиной разъединения вагонов поезда №738 Брянск-Москва стала неисправность автосцепного оборудования, сообщают в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности...".

Ответственные сотрудники, которые допустили к эксплуатации неисправный подвижной состав, могут понести наказание.

Напомним, ЧП произошло около семи часов утра 15 июня. Состав едва успел отойти от вокзала Брянск Орловский, как "потерял" один из вагонов. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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