Из-за расцепки вагонов Брянск-Москва завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-11T10:44:57+03:00

Поезд только тронулся и "потерял" вагон. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Изменить размер текста: A A

По факту расцепки вагонов Брянск- Москва завели уголовное дело.

Материалы проверки транспортная прокуратура передала следователям.

Выяснилось, что причиной разъединения вагонов поезда №738 Брянск-Москва стала неисправность автосцепного оборудования, сообщают в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Следователи завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности...".

Ответственные сотрудники, которые допустили к эксплуатации неисправный подвижной состав, могут понести наказание.

Напомним, ЧП произошло около семи часов утра 15 июня. Состав едва успел отойти от вокзала Брянск Орловский, как "потерял" один из вагонов. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU