В Клинцах прошел ливень с градом
Фотографии разгула стихии горожане опубликовали в социальных сетях
В самом районе прошел лишь сильный дождь.
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На Клинцы вечером в среду, 10 июля, обрушился ливень с градом. Фотографиями последствий разгула стихии горожане поделились в социальных сетях.
Улицы, дома и огороды засыпало горой льдинок. Местами на дорожках образовались целые сугробы.
В самом районе прошел лишь сильный дождь.
Напомним, в четверг, 11 июля, брянцам вновь пообещали дождь и грозу.
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ИСТОЧНИК KP.RU