2019-07-11T10:15:34+03:00
Общество

В Клинцах прошел ливень с градом

Фотографии разгула стихии горожане опубликовали в социальных сетях
Мария Дедкова
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В самом районе прошел лишь сильный дождь.В самом районе прошел лишь сильный дождь.
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На Клинцы вечером в среду, 10 июля, обрушился ливень с градом. Фотографиями последствий разгула стихии горожане поделились в социальных сетях.

Улицы, дома и огороды засыпало горой льдинок. Местами на дорожках образовались целые сугробы.

В самом районе прошел лишь сильный дождь.

Напомним, в четверг, 11 июля, брянцам вновь пообещали дождь и грозу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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