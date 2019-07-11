В Майском парке установят светомузыкальный фонтан

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-11T09:55:01+03:00

Рабочие готовят под него площадку. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Струи воды будут «танцевать» синхронно с ритмом музыки

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В Майском парке в Брянске смонтируют светомузыкальный фонтан. Рабочие уже готовят под него площадку. Фонтан будет показывать небольшое шоу. Струи будут «танцевать» синхронно с ритмом музыки.

Также в парке продолжают укладывать плитку на аллеях. Этот процесс контролируют специалисты технадзора архитектор Ольга Грозева, поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации.

В парке уже убрали старый покосившийся забор, строители завезли грунт.

Параллельно рабочие прокладывают электрокабель и устанавливают закладные детали под новые фонари. На аллеях уже демонтировали все старые светильники.

Напомним, всего на ремонт парка потратят больше 90 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU