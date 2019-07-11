В Майском парке установят светомузыкальный фонтан
В Майском парке в Брянске смонтируют светомузыкальный фонтан. Рабочие уже готовят под него площадку. Фонтан будет показывать небольшое шоу. Струи будут «танцевать» синхронно с ритмом музыки.
Также в парке продолжают укладывать плитку на аллеях. Этот процесс контролируют специалисты технадзора архитектор Ольга Грозева, поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации.
В парке уже убрали старый покосившийся забор, строители завезли грунт.
Параллельно рабочие прокладывают электрокабель и устанавливают закладные детали под новые фонари. На аллеях уже демонтировали все старые светильники.
Напомним, всего на ремонт парка потратят больше 90 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU