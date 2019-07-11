2019-07-11T09:38:16+03:00
Общество

Совет по правам человека попросил министра МВД проверить законность депортации гражданина Того из Брянской области

Иностранца могут казнить на родине
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По мнению правозащитников, Бозобэйиду Батомы депортировали незаконно.По мнению правозащитников, Бозобэйиду Батомы депортировали незаконно.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте попросил министра МВД Владимира Колокольцева проверить законность депортации из Брянской области гражданина Того. По мнению правозащитников, на родине мужчине грозят пытки и смертная казнь.

- Начиная с 2014 года, уроженец Того пытался получить убежище в нашей стране, но безуспешно, -говорят в пресс-службе СПЧ. - Решение о депортации он обжаловал в суде, но суд апелляцию еще не рассмотрел. В 2018 году Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев признало Бозобэйиду Батомы нуждающимся в международной защите.Однако, несмотря на перечисленные обстоятельства, УМВД России по Брянской области решило, что обстоятельства, препятствующие депортации, отсутствуют.Совет полагает, что имело место грубое нарушение действующего законодательства. Гражданин Того был фактически лишен права на убежище и использование средств судебной защиты.

Совет обратился к министру внутренних дел и попросил дать оценку действиям брянских полицейских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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