11 июля брянцам пообещали дождь с грозой
Осадки пройдут местами
Ветер при грозе будет достигать 15 метров в секунду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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11 июля жителя Брянской области пообещали непогоду. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь с грозой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.
Ветер при грозе будет достигать 15 метров в секунду.
Воздух прогреется до 21 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU