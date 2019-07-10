Пьяный житель Брянска ударил кулаком полицейского в форме

СЕГОДНЯ 18:37 2019-07-10T18:37:53+03:00

Изменить размер текста: A A

37-летнего жителя Брянска будут судить за то, что ударил кулаком полицейского. Уголовное дело по статье «Применение насилия к представителю власти» направили в суд.

По версии следствия, 3 мая стражи порядка попытались доставить пьяного брянца в отдел полиции, расположенный в поселке Путевка в Брянском районе. Его задержали за административные правонарушения. Но в здание мужчина входить отказался. Он попытался убежать. За ним бросился полицейский.

- Не желая подчиниться законным требованиям сотрудника полиции в форме, задержанный ударил его кулаком в шею, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Он это сделал умышленно из-за возникшей неприязни к правоохранителю.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU