2019-07-10T18:37:53+03:00
Происшествия

Пьяный житель Брянска ударил кулаком полицейского в форме

Мужчина противился задержанию
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Уголовное дело направили в суд.Уголовное дело направили в суд.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

37-летнего жителя Брянска будут судить за то, что ударил кулаком полицейского. Уголовное дело по статье «Применение насилия к представителю власти» направили в суд.

По версии следствия, 3 мая стражи порядка попытались доставить пьяного брянца в отдел полиции, расположенный в поселке Путевка в Брянском районе. Его задержали за административные правонарушения. Но в здание мужчина входить отказался. Он попытался убежать. За ним бросился полицейский.

- Не желая подчиниться законным требованиям сотрудника полиции в форме, задержанный ударил его кулаком в шею, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Он это сделал умышленно из-за возникшей неприязни к правоохранителю.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянского лесного браконьера отправили на полтора года в колонию
В Брянской области в восстановлении нуждается 42 разрушенных храма
Мастера унечского депо осудили за то, что распродавал части подвижного состава
В Стародубском районе ищут пропавшего 45-летнего Андрея Винокурова
В селе Кокино перекроют дороги из-за «Дня брянского поля-2019»
В следующем году Брянская область получит больше 2 миллионов рублей на развитие национальной политики
Брянская дзюдоистка заняла третье место на Всемирной Универсиаде
В Брянске обнесут забором проспект Ленина
Брянские полицейские поймали в Москве серийного вора
Брянской области выделили 6 миллионов рублей на Дом волонтера
На кладбищах Брянска проложили 3,5 километра асфальтированных дорожек
Генерального директора ОАО «Чистая планета» поблагодарили за участие в СЭФ-2019