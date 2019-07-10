2019-07-10T18:21:45+03:00
Происшествия

Брянского лесного браконьера отправили на полтора года в колонию

Осужденного взяли под стражу в зале суда
Марина АНТОНОВА
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Сумму ущерба оценили в 19,8 миллиона рублей.Сумму ущерба оценили в 19,8 миллиона рублей.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Брянской области лесного браконьера приговорили к полутора годам колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Мужчина должен вернуть государству всю сумму ущерба.

В суде установили, что в декабре 2017-го и январе 2018 года обвиняемый в Карачевском лесничестве незаконно вырубил деревья: сосну, ель, березу, ольху, клен и дуб. У него не было разрешений на рубку. Общий объем вырубки – 700 кубометров древесины. Сумму ущерба лесному фонду оценили в 19,8 миллиона рублей.

- Приговор 38-летнему местному жителю вынесли в Карачевском районном суде, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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