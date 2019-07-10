В Брянской области в восстановлении нуждается 42 разрушенных храма

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-10T18:09:43+03:00

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В Брянской области в восстановлении нуждаются 42 разрушенных и полуразрушенных храма. 22 из них находятся на территории Брянской епархии, 20 – на территории Клинцовской епархии, сообщают в пресс-службе областного правительства. В основном в реставрации нуждаются храмы в сельской местности. Представители духовенства в среду, 10 июля, подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Брянской области. Оно может помочь восстановлению древних обителей.

Но в первую очередь власти планируют достроить Богоявленский кафедральный собор в Клинцах. И освятить восстановленный Успенский собор в Свенском монастыре. В связи с этими событиями в Брянскую область пригласили патриарха Кирилла.

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ИСТОЧНИК KP.RU