2019-07-10T18:09:43+03:00
Общество

В Брянской области в восстановлении нуждается 42 разрушенных храма

Представители духовенства и регионального правительства подписали соглашение о сотрудничестве
Марина АНТОНОВА
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Выгоничском районе.Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Выгоничском районе.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянской области в восстановлении нуждаются 42 разрушенных и полуразрушенных храма. 22 из них находятся на территории Брянской епархии, 20 – на территории Клинцовской епархии, сообщают в пресс-службе областного правительства. В основном в реставрации нуждаются храмы в сельской местности. Представители духовенства в среду, 10 июля, подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Брянской области. Оно может помочь восстановлению древних обителей.

Но в первую очередь власти планируют достроить Богоявленский кафедральный собор в Клинцах. И освятить восстановленный Успенский собор в Свенском монастыре. В связи с этими событиями в Брянскую область пригласили патриарха Кирилла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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