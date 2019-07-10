2019-07-10T17:45:39+03:00
Происшествия

Мастера унечского депо осудили за то, что распродавал части подвижного состава

Мужчине назначили штраф 350 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянского ЛО МВД России на транспорте.Фото: пресс-служба Брянского ЛО МВД России на транспорте.
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В Унече мастера локомотивного депо осудили за присвоение и растрату имущества предприятия. Виновным также признали знакомого железнодорожника, который помогал ему распродавать части подвижного состава. Мастеру назначили штраф 350 тысяч рублей. Его сообщнику – 300 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

В суде установили, что с января по май прошлого года мастер, который выполнял в депо административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, организовал похищение комплектующих поезда. Он фиктивно списывал детали, вывозил их с территории предприятия и продавал через знакомого.

- В июне на сотрудника депо уголовное дело завели транспортные полицейские, - сообщают в пресс-службе УСФБ России по Брянской области. – Позже уголовное дело возбудили и в отношении знакомого мастера. Виновными их признал Унечский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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