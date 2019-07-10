В Стародубском районе ищут пропавшего 45-летнего Андрея Винокурова

СЕГОДНЯ 17:27 2019-07-10T17:47:52+03:00

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В Стародубском районе Брянской области полицейские ищут пропавшего 45-летнего Андрея Винокурова. Мужчина недавно перенес инсульт. У него отсутствует речь, и парализована правая рука. Брянец пропал 1 июля. Он живет на улице Луначарского в Стародубе.

Заявление в полицию написали во вторник, 9 июля.

Фото: vk.com.

Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он находится, сообщите стародубским полицейским.

Телефоны: 8-920-846-82-02 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU