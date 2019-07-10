2019-07-10T17:11:51+03:00
Общество

В селе Кокино перекроют дороги из-за «Дня брянского поля-2019»

Движение машин ограничат в субботу, 13 июля
Марина АНТОНОВА
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В селе Кокино Выгоничского района перекроют некоторые улицы из-за проведения «Дня брянского поля-2019». Об этом сообщают в областной Госавтоинспекции.

С семи часов вечера пятницы, 12 июля, до шести часов вечера субботу, 13 июля, остановку и стоянку запретят от поворота к общежитию №6 до шлагбаума сельхозакадемии и вдоль улицы Цветочной от шлагбаума до гаражей.

Движение машин ограничат 13 июля с шести часов утра до шести часов вечера:

- на улице Советской вдоль домов №1,2,3,4

- на улице Цветочной

- по окружной дороге вдоль улиц Рябиновой, им. П. Рылько и Любимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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