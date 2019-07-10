В селе Кокино перекроют дороги из-за «Дня брянского поля-2019»
В селе Кокино Выгоничского района перекроют некоторые улицы из-за проведения «Дня брянского поля-2019». Об этом сообщают в областной Госавтоинспекции.
С семи часов вечера пятницы, 12 июля, до шести часов вечера субботу, 13 июля, остановку и стоянку запретят от поворота к общежитию №6 до шлагбаума сельхозакадемии и вдоль улицы Цветочной от шлагбаума до гаражей.
Движение машин ограничат 13 июля с шести часов утра до шести часов вечера:
- на улице Советской вдоль домов №1,2,3,4
- на улице Цветочной
- по окружной дороге вдоль улиц Рябиновой, им. П. Рылько и Любимой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU