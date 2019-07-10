2019-07-10T17:11:36+03:00
Общество

В следующем году Брянская область получит больше 2 миллионов рублей на развитие национальной политики

Выигранный грант пройдет на проведение торжеств, посвященных дружбе различных национальностей
Мария Дедкова
Поделиться:
Субсидия на этот год составила больше 1,85 миллиона рублей.Субсидия на этот год составила больше 1,85 миллиона рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Брянская область получит в 2020 году больше двух миллионов рублей на развитие национальной политики.

Наш регион успешно прошел отбор среди других регионов России, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Выигранный грант пройдет на торжества, способствующие укреплению связей народов России.

В прошлом году Брянская область также побеждала в этом конкурсе. Субсидия на этот год составила больше 1,85 миллиона рублей.

В Брянской области на эти деньги выпустили серию тв-программ и публикаций о различных национальностях.

Также пройдет этнофестиваль «Брянская станица», празднование Дня народного единства. Часть денег потратят на проведение социологического мониторинга состояния межнациональных отношений.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24