В следующем году Брянская область получит больше 2 миллионов рублей на развитие национальной политики

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-10T17:11:36+03:00

Субсидия на этот год составила больше 1,85 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Брянская область получит в 2020 году больше двух миллионов рублей на развитие национальной политики.

Наш регион успешно прошел отбор среди других регионов России, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Выигранный грант пройдет на торжества, способствующие укреплению связей народов России.

В прошлом году Брянская область также побеждала в этом конкурсе. Субсидия на этот год составила больше 1,85 миллиона рублей.

В Брянской области на эти деньги выпустили серию тв-программ и публикаций о различных национальностях.

Также пройдет этнофестиваль «Брянская станица», празднование Дня народного единства. Часть денег потратят на проведение социологического мониторинга состояния межнациональных отношений.

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ИСТОЧНИК KP.RU