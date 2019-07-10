В следующем году Брянская область получит больше 2 миллионов рублей на развитие национальной политики
Брянская область получит в 2020 году больше двух миллионов рублей на развитие национальной политики.
Наш регион успешно прошел отбор среди других регионов России, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Выигранный грант пройдет на торжества, способствующие укреплению связей народов России.
В прошлом году Брянская область также побеждала в этом конкурсе. Субсидия на этот год составила больше 1,85 миллиона рублей.
В Брянской области на эти деньги выпустили серию тв-программ и публикаций о различных национальностях.
Также пройдет этнофестиваль «Брянская станица», празднование Дня народного единства. Часть денег потратят на проведение социологического мониторинга состояния межнациональных отношений.
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ИСТОЧНИК KP.RU