Брянская дзюдоистка заняла третье место на Всемирной Универсиаде

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-10T16:48:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянская дзюдоистка Дарья Бобрикова завоевала бронзовую медаль на Всемирной Универсиаде. Международные соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Дарья выступала в весовой категории 52 килограмма, сообщают в пресс-службе Федерации дзюдо России. Она одержала победу над спортсменками из Турции, Польши и Монголии. Но в полуфинале уступила кореянке Да Сол Парк. Поединок за третье место Дарья Бобрикова выиграла у Кристины Бланару из Румынии.

Дарья Бобрикова занимается в спортивной школе олимпийского резерва «Русь». Она является действующей чемпионкой России по дзюдо.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU