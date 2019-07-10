Брянская дзюдоистка заняла третье место на Всемирной Универсиаде
Брянская дзюдоистка Дарья Бобрикова завоевала бронзовую медаль на Всемирной Универсиаде. Международные соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Дарья выступала в весовой категории 52 килограмма, сообщают в пресс-службе Федерации дзюдо России. Она одержала победу над спортсменками из Турции, Польши и Монголии. Но в полуфинале уступила кореянке Да Сол Парк. Поединок за третье место Дарья Бобрикова выиграла у Кристины Бланару из Румынии.
Дарья Бобрикова занимается в спортивной школе олимпийского резерва «Русь». Она является действующей чемпионкой России по дзюдо.
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ИСТОЧНИК KP.RU