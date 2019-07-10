СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-10T17:31:32+03:00

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В Брянске обнесут забором проспект Ленина. Работы уже идут на центральной городской улице. Ограждение должно повысить безопасность дорожного движения. Машины не смогут при ДТП вылететь на тротуар. А пешеходы выйти на проезжую часть в неположенном месте.

Забор должен быть установлен около каждого пешеходного перехода, в том числе и на площади Ленина.

Работы проводят в рамках капитального ремонта. Проезжую часть уже заасфальтировали, нанесли разметку, установили дорожные знаки. Некоторые «зебры» на проспекте Ленина и улице Дуки убрали вовсе, а на месте нескольких пешеходных переходов появились светофоры. Они уже работают.

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ИСТОЧНИК KP.RU