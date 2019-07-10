Брянские полицейские поймали в Москве серийного вора

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-10T16:14:45+03:00

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Брянские полицейские задержали в Москве серийного вора из Мглинского района. 21-летнему молодому человеку удавалось долго уходить от преследования. Правоохранители установили причастность злоумышленника к трем кражам и одному угону.

Председатель сельхозпредприятия заявил о пропаже бензопилы и аккумуляторных батарей. Злоумышленник пробрался на территорию после окончания рабочего дня. Через пару дней житель Мглина сообщил, что у него угнали ВАЗ-21061. Пропавшую машину полицейские нашли в поле недалеко от села Лопазна, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Пока стражи порядка искали злоумышленника, установили его причастность еще к двум кражам из дачных домов. Похищенное имущество он раздал родственникам и знакомым, а сам уехал.

Обвиняемому грозит до пяти лет колонии. А причиненный ущерб возмещают его родственники.

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ИСТОЧНИК KP.RU