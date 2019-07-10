2019-07-10T15:38:46+03:00
Общество

На кладбищах Брянска проложили 3,5 километра асфальтированных дорожек

В этом году реконструировали мемориал на Центральном кладбище
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На кладбищах Брянска в этом году проложили 3,5 километра асфальтированных дорожек. После капитального ремонта центральных улиц муниципальному предприятию выделили 2400 тонн асфальтобетонной крошки. За свои деньги организация купила щебень.

В итоге заасфальтировали 850 метров основных дорог на Ковшовском кладбище, 820 метров – на кладбище на улице Профсоюзной, 50 метров по улице Абашева, 100 метров по улице Почтовой, 650 метров на кладбище в поселке Антоновка и 950 метров второстепенных дорожек на Центральном кладбище в Советском районе.

За 1,7 миллиона рублей отремонтировали здания на кладбищах, в том числе входную группу в Советском районе. На Центральном кладбище перед Днем Победы отреставрировали мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне и благоустроили Аллею Славы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на работы потратили 3,5 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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