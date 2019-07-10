Генерального директора ОАО «Чистая планета» поблагодарили за участие в СЭФ-2019
Руководитель регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области Владимир Чашников получил благодарственное письмо от организаторов VIII Среднерусского экономического форума.
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Руководитель регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области Владимир Чашников получил благодарственное письмо от организаторов VIII Среднерусского экономического форума, в работе которого принимал участие в качестве эксперта по экологической безопасности.
Генеральный директор ОАО «Чистая планета» рассказал коллегам, какие цифровые решения сегодня использует компания, чтобы обеспечить прозрачность информации экологического состояния Брянского региона и как информационные технологии помогают сегодня контролировать ситуацию с вывозом мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU