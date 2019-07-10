2019-07-10T15:13:06+03:00
Общество

Подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Брянской области и Брянской митрополией

Документ подписали губернатор Александр Богомаз и митрополит Брянский и Севский Александр
Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
10 июля в здании правительства Брянской области состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и Брянской митрополией.10 июля в здании правительства Брянской области состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и Брянской митрополией.
Изменить размер текста:

10 июля в здании правительства Брянской области состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и Брянской митрополией.

Соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Брянской области Александром Богомазом, митрополитом Брянским и Севским Александром и Епископом Клинцовским и Трубчевским Владимиром.

В документе идет речь о сотрудничестве в образовательной, воспитательной, социальной сферах и культурно-просветительской деятельности.

Александр Богомаз поблагодарил глав Брянской и Клинцовской епархий за совместную работу и плодотворную деятельность Церкви в патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, и в деле восстановления святынь и строительстве храмов на территории Брянской области.

- У нас с вами сложились хорошие отношения, отношения между властью и митрополией, - отметил глава региона. - И впереди значимые мероприятия, которые нам предстоит провести вместе, – это освящение Успенского собора Свенского монастыря и завершение строительства Богоявленского Кафедрального собора в Клинцах.

За значительный вклад в возрождение православных традиций и просветительскую деятельность в Брянской области Почетной грамотой губернатора Брянской области был награжден митрополит Александр.

Митрополит Александр вручил медаль святого преподобного и благоверного князя Олега Брянского I степени главе региона Александру Богомазу в благодарность за особый вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей и плодотворное сотрудничество с Брянской митрополией.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянские полицейские поймали в Москве серийного вора
Брянской области выделили 6 миллионов рублей на Дом волонтера
На кладбищах Брянска проложили 3,5 километра асфальтированных дорожек
Генерального директора ОАО «Чистая планета» поблагодарили за участие в СЭФ-2019
В сквере Морозова в Брянске сломали новые лавки
На полигонах в девяти районах Брянской области нашли нарушения
Об июльском граде в Брянске рассказали на Первом канале
Как получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО в случае временного отсутствия в жилом доме или квартире?
Брянский прыгун Илья Иванюк выиграл «золото» на международных соревнованиях
В Брянске установщик окон взял у клиента предоплату и исчез
В Фокино через суд потребовали отремонтировать протекающую крышу многоэтажки
При пожаре в Новозыбковском районе пострадал человек
Ремонт сквера у ДК имени Горького закончат к началу сентября
Житель Брянска попался на двойной краже шоколадок и кофе
В брянской школе на старом аэропорту начали строить второй этаж
В Брянске сняли на видео загорающую в холод девушку
Губернатор Александр Богомаз проинспектировал ход строительства школ и детских садов
В Путевке под колеса иномарки угодила 13-летняя девочка
Брянское промышленное предприятие стало первым получателем груза по новому шелковому пути
На площади в Белых Берегах строителей заставили переложить плитку
В Унече осудили автомобилиста за попытку подкупить полицейского
В Советском районе Брянска нашли гранату времен войны
Жительницу Брянска высадили из маршрутки за разговор по телефону