Подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Брянской области и Брянской митрополией

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-10T15:13:06+03:00

10 июля в здании правительства Брянской области состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и Брянской митрополией.

Документ подписали губернатор Александр Богомаз и митрополит Брянский и Севский Александр

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10 июля в здании правительства Брянской области состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и Брянской митрополией.

Соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Брянской области Александром Богомазом, митрополитом Брянским и Севским Александром и Епископом Клинцовским и Трубчевским Владимиром.

В документе идет речь о сотрудничестве в образовательной, воспитательной, социальной сферах и культурно-просветительской деятельности.

Александр Богомаз поблагодарил глав Брянской и Клинцовской епархий за совместную работу и плодотворную деятельность Церкви в патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, и в деле восстановления святынь и строительстве храмов на территории Брянской области.

- У нас с вами сложились хорошие отношения, отношения между властью и митрополией, - отметил глава региона. - И впереди значимые мероприятия, которые нам предстоит провести вместе, – это освящение Успенского собора Свенского монастыря и завершение строительства Богоявленского Кафедрального собора в Клинцах.

За значительный вклад в возрождение православных традиций и просветительскую деятельность в Брянской области Почетной грамотой губернатора Брянской области был награжден митрополит Александр.

Митрополит Александр вручил медаль святого преподобного и благоверного князя Олега Брянского I степени главе региона Александру Богомазу в благодарность за особый вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей и плодотворное сотрудничество с Брянской митрополией.

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ИСТОЧНИК KP.RU