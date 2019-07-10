В сквере Морозова в Брянске сломали новые лавки

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-10T14:47:00+03:00

В прошлый раз, когда лавочки оказались поломанными, их починили за счет подрядчика. Фото: vk.com, Михаил Шпаков

Кто стал виновником случившегося неизвестно

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В сквере Морозова в Брянске вновь сломали новые лавки. Фотографии разрушений опубликовали в социальных сетях.

В прошлый раз, когда лавочки оказались поломанными, их починили за счет подрядчика.

Напомним, сквер Морозова в Брянске отремонтировали в прошлом году по программе "Формирование комфортной городской среды". Общая стоимость работ составила 10,5 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU