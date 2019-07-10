На полигонах в девяти районах Брянской области нашли нарушения
На мусорных полигонах в Брянской области природоохранная прокуратура нашла нарушения.
На полигонах в Трубчевском, Жуковском, Дятьковском, Новозыбковском, Климовском, Суражском, Комаричском, Суземском и Жирятинском районах не сортируют отходы.
- По закону захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На них захоранивали бумагу и картон, отходы из пластмасс, стекло, шины, покрышки.
Природоохранная прокуратура направила в суд девять исков, потребовав обеспечить сортировку поступающих отходов.
Иск по Жирятинскому району удовлетворили, остальные - рассмотривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU