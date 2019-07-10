Об июльском граде в Брянске рассказали на Первом канале

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-10T14:21:54+03:00

Непогода обрушилась и на другие регионы России

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Об июльском граде в Брянске в среду, 10 июля, рассказали в сюжете на Первом канале. Во вторник во власти мощного атлантического циклона оказались и другие регионы России. В Володарском районе Брянска горожане сняли на видео целые сугробы из крупных льдинок. Сильный град прошел и в Воронеже.

А на Нижний Новгород, Чебоксары и Саратов обрушился ливень со шквалистым ветром. Из-за дождя 9 июля затопило и несколько улиц в Брянске.

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ИСТОЧНИК KP.RU