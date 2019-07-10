Как получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО в случае временного отсутствия в жилом доме или квартире?

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-10T14:03:54+03:00

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Все мы время от времени куда-то уезжаем: кто-то на море или в санаторий, кто-то в деревню, к родственникам или на любимую дачу. Особенно часто мы путешествуем летом. И если какое-то время вы не будете жить дома, а значит – не будете пользоваться услугами ЖКХ, в том числе и производить мусор, то имеете право получить перерасчет за обращение с ТКО.

Чтобы получить перерасчет необходимо отсутствовать в жилом помещении более 5 дней. Согласно Постановления «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» № 354 от 6 мая 2011 года, день отъезда и день приезда в данном случае не учитываются, так как считается, что в это время вы еще были дома и пользовались коммунальными услугами.

Правила данного Постановления распространяются на всех членов семьи. И если, например, вы уезжаете всей семьей даже на две недели, экономия получится неплохая.

Нормы данного Постановления можно применить не только в случае отпуска. Причины, по которым вы можете отсутствовать, могут быть разными, например, длительная командировка, госпитализация в стационарное лечебное учреждение.

Как оформить перерасчет?

Нужно собрать документы, подтверждающие, что вы не проживали какое-то время дома, и, приложив их, написать заявление о перерасчете в вашу управляющую компанию или ТСЖ( если квитанции выставляют они) или в офис регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области ( ОАО «Чистая планета») – если платежные квитанции вам выставляет РИРЦ или «ТЭК – Энерго». Заявление нужно подать не позже тридцатидневного срока после возвращения. При обращении по истечении 30 дней заявление на перерасчет принято не будет.

Какие документы нужны для оформления перерасчета?

Пригодятся любые справки и документы, использованные билеты (посадочные талоны) на самолет, поезд, автобус туда и обратно, по которым можно определить дату отъезда и дату возвращения, загранпаспорта, в которых есть отметки о пересечении границы, справки из пансионата (санатория), счета за проживание в отеле.

Если отправились отдыхать на своей машине, можно сделать отметку о дате въезда-выезда на базе отдыха или в ближайшем кемпинге.

Билеты могут служить доказательством вашего отсутствия только в том случае, если в них указаны ваши фамилия, имя, отчество. Поэтому билет на автобус в данном случае к рассмотрению не примут.

Что делать, если все лето вы жили на даче или в деревне?

В этом случае, нужно предоставить в Управляющую компанию или в офис регионального оператора ОАО «Чистая планета» справку из администрации сельского поселения или садового товарищества с указанием периода проживания в данном месте. Если в этот период на даче проживала вся семья, в справке также необходимо будет указать их фамилии и имена. Дополнительным доказательством могут послужить билеты на электричку.

Для подтверждения пребывания ребенка в летнем лагере предъявляется справка о времени пребывания и путевка в лагерь.

Для тех, кто был в командировке - справка с места работы, подтверждающая, что какое-то время вы находились в командировке, или копия командировочного листа с датой приезда и отъезда послужит подтверждением вашего отсутствия.

Если находились в стационаре в больнице - в этом случае достаточно предоставить копию больничного листа (где будет указано лечебное учреждение) или справку из больницы о периоде нахождения на лечении в больнице.

Кроме того, вы можете подтвердить свое отсутствие в жилом помещении, чтобы получить перерасчет за обращение с ТКО, следующими документами: справкой о временной регистрации по другому месту жительства, справкой о прохождении срочной воинской службы, справкой из учебного заведения об очном обучении в другом городе, проездными документами.

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ИСТОЧНИК KP.RU