2019-07-10T13:32:41+03:00
Спорт

Брянский прыгун Илья Иванюк выиграл «золото» на международных соревнованиях

Спортсмен выполнил нормативы на чемпионат мира и олимпийские игры
Марина АНТОНОВА
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Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики.Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики.
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Брянский спортсмен Илья Иванюк выиграл золотую медаль в прыжке в высоту на международных соревнованиях в Венгрии. В небольшом городе Секешфехервар прошел Мемориал Иштвана Гюляя – бывшего генерального секретаря Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Брянский прыгун взял высоту 2 метра 33 сантиметра, сообщают в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики. Илья Иванюк выполнил сразу два норматива: на чемпионат мира и олимпийские игры. Прыгун на два сантиметра побил личный рекорд. А также стал лидером мирового сезона, на один сантиметр обогнав россиянина Михаила Акименко.

- Я понял, чтобы выиграть эти соревнования, мне нужно прыгнуть 2,30 м, - сказал Илья Иванюк. – А затем решил попробовать на 2,33 м, потому что это олимпийский норматив и возможность проверить свои силы. Условия на стадионе сегодня были очень хорошие: зрители очень здорово поддерживали, очень классная толкучая дорожка, да и погода не подвела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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