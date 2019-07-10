2019-07-10T13:18:59+03:00
Общество

В Брянске установщик окон взял у клиента предоплату и исчез

Теперь лже-мастеру грозит колония
Мария Дедкова
Поделиться:
На брянца завели уголовное дело по статье «Присвоение», санкция которой предусматривает до пяти лет колонии.На брянца завели уголовное дело по статье «Присвоение», санкция которой предусматривает до пяти лет колонии.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

31-летний брянец оказался жертвой афериста. Как рассказал горожанин полицейским, он заказал у частного лица пластиковые окна. Авансом он отдал мастеру 13,7 тысячи рублей.

Тот пообещал в течение недели приехать и установить окна. Но ни через неделю, ни через две он не появился. Телефон «мастера» также оказался отключен.

Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Брянска, поясняют в пресс-службе УМВД по Брянской области. Несколько месяцев подозреваемый провел в колонии за неуплату алиментов. Оказавшись на свободе, он попытался покинуть область, но его задержал участковый.

На брянца завели уголовное дело по статье «Присвоение», санкция которой предусматривает до пяти лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянские полицейские поймали в Москве серийного вора
Брянской области выделили 6 миллионов рублей на Дом волонтера
На кладбищах Брянска проложили 3,5 километра асфальтированных дорожек
Генерального директора ОАО «Чистая планета» поблагодарили за участие в СЭФ-2019
Подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Брянской области и Брянской митрополией
В сквере Морозова в Брянске сломали новые лавки
На полигонах в девяти районах Брянской области нашли нарушения
Об июльском граде в Брянске рассказали на Первом канале
Как получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО в случае временного отсутствия в жилом доме или квартире?
Брянский прыгун Илья Иванюк выиграл «золото» на международных соревнованиях
В Фокино через суд потребовали отремонтировать протекающую крышу многоэтажки
При пожаре в Новозыбковском районе пострадал человек
Ремонт сквера у ДК имени Горького закончат к началу сентября
Житель Брянска попался на двойной краже шоколадок и кофе
В брянской школе на старом аэропорту начали строить второй этаж
В Брянске сняли на видео загорающую в холод девушку
Губернатор Александр Богомаз проинспектировал ход строительства школ и детских садов
В Путевке под колеса иномарки угодила 13-летняя девочка
Брянское промышленное предприятие стало первым получателем груза по новому шелковому пути
На площади в Белых Берегах строителей заставили переложить плитку
В Унече осудили автомобилиста за попытку подкупить полицейского
В Советском районе Брянска нашли гранату времен войны
Жительницу Брянска высадили из маршрутки за разговор по телефону