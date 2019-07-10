В Брянске установщик окон взял у клиента предоплату и исчез

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-10T13:18:59+03:00

На брянца завели уголовное дело по статье «Присвоение», санкция которой предусматривает до пяти лет колонии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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31-летний брянец оказался жертвой афериста. Как рассказал горожанин полицейским, он заказал у частного лица пластиковые окна. Авансом он отдал мастеру 13,7 тысячи рублей.

Тот пообещал в течение недели приехать и установить окна. Но ни через неделю, ни через две он не появился. Телефон «мастера» также оказался отключен.

Полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Брянска, поясняют в пресс-службе УМВД по Брянской области. Несколько месяцев подозреваемый провел в колонии за неуплату алиментов. Оказавшись на свободе, он попытался покинуть область, но его задержал участковый.

На брянца завели уголовное дело по статье «Присвоение», санкция которой предусматривает до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU