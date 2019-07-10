В Фокино через суд потребовали отремонтировать протекающую крышу многоэтажки

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-10T12:54:23+03:00

Как говорят правоохранители, в ТСЖ не исполняли свои обязанности

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В Фокино через суд потребовали отремонтировать разрушающийся дом.

Обращению в судебную инстанцию предшествовала проверка прокуратуры.

Оказалось, что в многоквартирном доме №17 на улице Карла Маркса не проводили ремонт.

- ТСЖ и подрядная организация, осуществлявшая по договору содержание и текущий ремонт общего имущества, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности,- говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Через дыры в крыше осадки проникали внутрь жилых комнат, что привело к разрушению кирпичной кладки фасада.

Прокуратура потребовала произвести ремонт.

Суд встал на сторону правоохранителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU