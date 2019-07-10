2019-07-10T12:54:23+03:00
Общество

В Фокино через суд потребовали отремонтировать протекающую крышу многоэтажки

Как говорят правоохранители, в ТСЖ не исполняли свои обязанности
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Фокино через суд потребовали отремонтировать разрушающийся дом.

Обращению в судебную инстанцию предшествовала проверка прокуратуры.

Оказалось, что в многоквартирном доме №17 на улице Карла Маркса не проводили ремонт.

- ТСЖ и подрядная организация, осуществлявшая по договору содержание и текущий ремонт общего имущества, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности,- говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Через дыры в крыше осадки проникали внутрь жилых комнат, что привело к разрушению кирпичной кладки фасада.

Прокуратура потребовала произвести ремонт.

Суд встал на сторону правоохранителей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянские полицейские поймали в Москве серийного вора
Брянской области выделили 6 миллионов рублей на Дом волонтера
На кладбищах Брянска проложили 3,5 километра асфальтированных дорожек
Генерального директора ОАО «Чистая планета» поблагодарили за участие в СЭФ-2019
Подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Брянской области и Брянской митрополией
В сквере Морозова в Брянске сломали новые лавки
На полигонах в девяти районах Брянской области нашли нарушения
Об июльском граде в Брянске рассказали на Первом канале
Как получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО в случае временного отсутствия в жилом доме или квартире?
Брянский прыгун Илья Иванюк выиграл «золото» на международных соревнованиях
В Брянске установщик окон взял у клиента предоплату и исчез
При пожаре в Новозыбковском районе пострадал человек
Ремонт сквера у ДК имени Горького закончат к началу сентября
Житель Брянска попался на двойной краже шоколадок и кофе
В брянской школе на старом аэропорту начали строить второй этаж
В Брянске сняли на видео загорающую в холод девушку
Губернатор Александр Богомаз проинспектировал ход строительства школ и детских садов
В Путевке под колеса иномарки угодила 13-летняя девочка
Брянское промышленное предприятие стало первым получателем груза по новому шелковому пути
На площади в Белых Берегах строителей заставили переложить плитку
В Унече осудили автомобилиста за попытку подкупить полицейского
В Советском районе Брянска нашли гранату времен войны
Жительницу Брянска высадили из маршрутки за разговор по телефону