При пожаре в Новозыбковском районе пострадал человек
В Новозыбковском районе при пожаре пострадал человек. Сообщение о возгорании в селе Перевоз поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС в среду, 10 июля, в 8.40.
- К месту вызова выехали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, горит комната в частном жилом доме. На тушение был подали ручной пожарный ствол, работало звено газодымозащитной службы.
В 9.01 пламя потушили. Однако трагедии избежать не удалось. Местные жители в соцсетях сообщили, что в огне погиб 44-летний мужчина.
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ИСТОЧНИК KP.RU