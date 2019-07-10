При пожаре в Новозыбковском районе пострадал человек

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-10T12:39:41+03:00

Сообщение о возгорании в селе Перевоз поступило в управление МЧС в среду, 10 июля, в 8.40 Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В Новозыбковском районе при пожаре пострадал человек. Сообщение о возгорании в селе Перевоз поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС в среду, 10 июля, в 8.40.

- К месту вызова выехали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, горит комната в частном жилом доме. На тушение был подали ручной пожарный ствол, работало звено газодымозащитной службы.

В 9.01 пламя потушили. Однако трагедии избежать не удалось. Местные жители в соцсетях сообщили, что в огне погиб 44-летний мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU