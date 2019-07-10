2019-07-10T12:08:41+03:00
Общество

Ремонт сквера у ДК имени Горького закончат к началу сентября

До этого времени действует контракт с подрядчиком
Мария Дедкова
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Здесь отремонтируют освещение, уложат новую тротуарную плитку, установят систему видеонаблюдения, две полуротонды и скамейки.Здесь отремонтируют освещение, уложат новую тротуарную плитку, установят систему видеонаблюдения, две полуротонды и скамейки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Володарском районе Брянска продолжается ремонт сквера у ДК имени Горького. Здесь работы начались в конце июня.

В сквере ведут планировку территории, обустраивают тротуарные дорожки, а также прокладывают коммуникации к фонтану, который обновят в ходе ремонта.

Помимо фонтана здесь отремонтируют освещение, уложат новую тротуарную плитку, установят систему видеонаблюдения, две полуротонды и скамейки.

Стоимость благоустройства составит, как пояснили в пресс-службе брянской мэрии, 14,3 миллиона рублей. Работы, в соответствии с контрактом, должны завершить в начале сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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