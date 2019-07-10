Житель Брянска попался на двойной краже шоколадок и кофе
На жителя Брянска завели уголовное дело за кражу шоколадок и кофе. В первый раз в полицию позвонили сотрудники супермаркета из Володарского района.
Покупатель пронес мимо кассы кофе и шоколад на 3,5 тысячи рублей.
Полицейские установили причастность к преступлению 35-летнего местного жителя, который признался в совершенной краже. Горожанина отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Уже через пару часов брянца передали полицейским охранники другого крупного магазина. Здесь горожанин попался на том же.
Теперь злоумышленнику грозит до двух лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU