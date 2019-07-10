Житель Брянска попался на двойной краже шоколадок и кофе

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-10T11:50:36+03:00

Два раза горожанин попался на одном и том же. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь горожанину грозит до двух лет колонии

Изменить размер текста: A A

На жителя Брянска завели уголовное дело за кражу шоколадок и кофе. В первый раз в полицию позвонили сотрудники супермаркета из Володарского района.

Покупатель пронес мимо кассы кофе и шоколад на 3,5 тысячи рублей.

Полицейские установили причастность к преступлению 35-летнего местного жителя, который признался в совершенной краже. Горожанина отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Уже через пару часов брянца передали полицейским охранники другого крупного магазина. Здесь горожанин попался на том же.

Теперь злоумышленнику грозит до двух лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU