Губернатор Александр Богомаз проинспектировал ход строительства школ и детских садов

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-10T10:43:40+03:00

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил ряд строящихся объектов образования в областном центре. Глава региона лично оценил качество и темпы проводимых работ.

Первым объектом, которые посетили участники выездного совещания во главе с губернатором, стала строительная площадка школы на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе Брянска. Объект строится при федеральном и областном финансировании.

Как сообщил директор подрядной организации, на объекте выполнено устройство фундамента, конструкций ниже «нуля» с перекрытием подвала, возведены конструкции первого этажа, частично наружные стены первого этажа, перекрытие этажа на четвертом блоке, выполняется заливка чаши бассейна. Возведена коробка теплицы, устройство теплотрассы. Школа будет введена в эксплуатацию в 2020 году.

Следующим объектом рабочей поездки стал детский сад по улице Романа Брянского в Советском районе Брянска. Садик рассчитан на 200 мест, в том числе 120 мест для детей раннего возраста. Здесь уже готовы два этажа. Полным ходом идет отделка. Александр Богомаз отметил качественную работу застройщика. Как сообщил и.о. директора подрядной организации, все работы на объекте ведутся в установленные сроки.

Детский сад по улице Новозыбковской в Фокинском районе Брянска на 135 мест в том числе 80 мест для детей раннего возраста уже практически готов. Директор фирмы-подрядчика сообщил, что объект подготавливается к сдаче.

- Мы посетили три объекта, которые строятся по федеральной программе с областным софинансированием, - подвел итоги выездного совещания губернатор Александр Богомаз. - Это школа на 1225 мест. Первый этаж уже сделан и приступили ко второму этажу. Те планы и задачи, которые необходимо выполнить - это подвести здание под крышу, чтобы зимой уже вести отделочные работы. И я вижу, что так и будет. Второй объект - это детский сад по улице Романа Брянского. Там проводится внутренняя отделка, и до конца года детский сад будет сдан. Что касается третьего объекта, то он готов, осталось установить оборудование, и в августе мы сдадим его в эксплуатацию. В Брянской области строятся школы, 8 детских садов и семь пристроек. По всем детским садам работы ведутся в разной степени готовности. Всего будет создано 1640 дошкольных мест. И что особенно радует, из них 820 — ясельные группы для детей до 3 лет. То есть задачи по обеспечению детей местами в ясельных группах мы выполняем.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что работа по строительству новых образовательных учреждений в регионе будет продолжена.

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ИСТОЧНИК KP.RU