В Путевке под колеса иномарки угодила 13-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-10T10:31:07+03:00

Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 июля около 21.15 на улице Вишневой. Фото: Сергей ГАПОН

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В поселке Путевка сбили 13-летнюю школьницу. Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 июля около 21.15 на улице Вишневой, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, водитель за рулем "Фольксваген Поло" ехал со стороны улицы Овражной, когда под колеса ему угодила девочка-пешеход.

В ДТП школьница получила перелом ноги. Пострадавшей оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU