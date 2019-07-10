В Путевке под колеса иномарки угодила 13-летняя девочка
Школьница сломала ногу
Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 июля около 21.15 на улице Вишневой.Фото: Сергей ГАПОН
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В поселке Путевка сбили 13-летнюю школьницу. Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 июля около 21.15 на улице Вишневой, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, водитель за рулем "Фольксваген Поло" ехал со стороны улицы Овражной, когда под колеса ему угодила девочка-пешеход.
В ДТП школьница получила перелом ноги. Пострадавшей оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU