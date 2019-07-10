Брянское промышленное предприятие стало первым получателем груза по новому шелковому пути

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-10T10:23:29+03:00

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На Втором международном форуме «Один пояс, один путь» который состоялся в апреле этого года при участии президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, активно обсуждалась тема взаимовыгодного сотрудничества.

Ввиду своего выгодного географического положения, Брянщина станет непосредственным участником глобального проекта «Новый шелковый путь», ведь именно через Брянскую область проходит железнодорожное сообщение, в частности, в Беларусь, а далее страны Европы. Проект «Новый шелковый путь» коснулся и «Жуковского веломотозавода», ведь часть комплектующих на завод приходит именно с Востока. И хотя их доля в производстве сравнительно мала, китайская сторона продолжает оставаться для нас надежным партнером. «Жуковский мотовелозавод» входит в число ведущих предприятий машиностроительного комплекса Брянской области, имеет современное технологичное оснащение, коллектив высококвалифицированных работников, выпускает конкурентоспособную технику нового поколения - многоскоростные, горные и детские велосипеды, снегоходы снегоболотоходы и квадроциклы. Особенно ценно, что эти модели являются собственной разработкой инженеров завода. И в целом все производство предприятия нацелено на выполнение программы импортозамещения. При этом основной упор сделан на внедрение новых технологий с широким применением современного оборудования.

Генеральный директор ООО «Жуковский веломотозавод» Владимир Васекин отметил, что с каждым годом увеличиваются не только объемы производства, но и география стран, в которые поставляется продукция завода.

Все эти достижения «Жуковского веломотозавода» не были бы возможны без активного участия и поддержки правительства региона и лично губернатора Александра Богомаза.

- Мы были здесь три года назад, и сегодня увидели, что здесь произошли кардинальные перемены, подчеркнул губернатор Александр Богомаз. - Установлено новое оборудование, которое позволяет производить комплектующие прямо на месте. А это говорит и об улучшении качества продукции и, самое главное, - скорость производства увеличилась. С каждым годом растут объемы выпуска. По прошлому году объем составил более 4 млрд рублей, и по итогам первого полугодия этого года, объемы также продолжают расти. Увеличивается и география стран, в которые поставляется продукция этого предприятия. Это радует и нас, как представителей власти. Люди сегодня имеют работу на современном производстве. Здесь трудится почти 1000 сотрудников, пополняется налоговая база всех уровней бюджета. Стоит отметить, что предприятие получает сегодня меры поддержки. Те вопросы, которые мы озвучили председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко еще четыре года назад, воплощены в жизнь. Это дает предприятию возможности развиваться и идти вперед. Вопросы по конкурентоспособности с предприятиями, которые поставляют свою готовую продукцию в Россию, в принципе частично решены. И это дает возможность быть нашему предприятию конкурентным на российском и европейском рынках!

В завершении рабочей поездки руководство предприятия предложило Александру Богомазу и Владимиру Попкову лично пройти тест-драйв самой популярной модели квадроцикла. Итог проверки - тест пройден, техника достойная, отметили руководители региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU