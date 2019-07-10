На площади в Белых Берегах строителей заставили переложить плитку

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-10T10:16:44+03:00

Работы здесь должны закончить в конце августа. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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На площади у дома культуры в Белых Берегах переложили плитку. Брак при укладке выявили специалисты технадзора.

- Подрядчик уже исправил ситуацию, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - На площади работы завершили на 80 процентов. Здесь установили ограждение и смонтировали ротонду.

На площади установят 36 светильников, 4 прожектора, больше 20 лавочек и урн, систему видеонаблюдения, а также оборудуют детскую игровую площадку и высадят около 30 молодых рябин.

Стоимость благоустройства составит 21,6 миллиона рублей. Работы должны закончить в конце августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU