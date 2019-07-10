В Советском районе Брянска нашли гранату времен войны
Взрывоопасный предмет уничтожили
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В Советском районе Брянска обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Сообщение об этом поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС во вторник, 9 июля.
Предмет, пролежавший в земле больше 70 лет, нашли на улице Тимоновской, поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Гранату РГД-33 спасатели изъяли и обезвредили.
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ИСТОЧНИК KP.RU