2019-07-10T09:46:32+03:00
Общество

В Советском районе Брянска нашли гранату времен войны

Взрывоопасный предмет уничтожили
Мария Дедкова
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В Советском районе Брянска обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны. Сообщение об этом поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС во вторник, 9 июля.

Предмет, пролежавший в земле больше 70 лет, нашли на улице Тимоновской, поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Гранату РГД-33 спасатели изъяли и обезвредили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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