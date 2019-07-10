На трассе в Навлинском районе легковушка попала в страшное ДТП
Машина оказалась без передней части
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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На трассе в Навлинском районе произошло страшное ДТП.
Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях в среду, 10 июля. По словам очевидцев, легковой автомобиль столкнулся с тягачом.
От удара легковушка лишилась своей передней части.
Как пишут в комментариях, в аварии, к счастью, никто не погиб.
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ИСТОЧНИК KP.RU