2019-07-10T09:13:41+03:00
Происшествия

На трассе в Навлинском районе легковушка попала в страшное ДТП

Машина оказалась без передней части
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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На трассе в Навлинском районе произошло страшное ДТП.

Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях в среду, 10 июля. По словам очевидцев, легковой автомобиль столкнулся с тягачом.

От удара легковушка лишилась своей передней части.

Как пишут в комментариях, в аварии, к счастью, никто не погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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