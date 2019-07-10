2019-07-10T08:57:29+03:00
Общество

Власти Брянска будут принимать письма и обращения на бульваре Гагарина

Отдел переехал
Мария Дедкова
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Мэрия Брянска сообщила, что отдел писем и обращений переехал в другое место.

Теперь сотрудники отдела будут принимать посетителей на бульваре Гагарина. Новые помещения доступны для маломобильных групп людей и инвалидов.

Отдел находится по адресу: бульвар Гагарина, д. 22.Телефоны для справок: 66-38-26 или 66-37-07. Время работы: понедельник-четверг — с 8.30 до 17.45, в пятницу — с 8.30 до 16.30, обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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