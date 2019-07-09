2019-07-09T19:42:07+03:00
Общество

С 20 июля в Новозыбкове начнут ремонтировать двухсотлетний мост

До 29 августа движение по переправе будет закрыто
Марина АНТОНОВА
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С 20 июля в Новозыбкове начнут ремонтировать двухсотлетний мост и плотину через озеро Карна. Движение по улице Коммунистической в районе школы №1 будет перекрыто до 29 августа. Маршруты общественного транспорта, который ходит через мост, изменят. Пешеходы смогут обойти ремонт через мостик в сквере Героев Отечества.

На ремонт переправы выделили больше пяти миллионов рублей из областного бюджета, сообщает газета «Маяк». На гидротехническом сооружении реконструируют арки, плитами укрепят береговую линию, заасфальтируют проезжую часть, обустроят тротуары и заменят перила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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