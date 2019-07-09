В Брянске сняли на видео потоп на улице Калинина

СЕГОДНЯ 19:24 2019-07-09T19:24:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске сняли на видео очередной потом на улице Калинина, который случается там после каждого сильного дождя. Ливень прошел в городе вечером во вторник, 9 июля. На этот раз полноводная река на центральной улице даже не удивила горожан. Они решили, что по законам физики так и должно быть – вода стекает в самое низкое место. Задержавшись на какое-то время на улице Калинина, ливневые стоки отправятся прямо в реку.

Меньше всего во время непогоды повезло жителям Володарского района. Его заспало крупным градом. Пользователи делятся в соцсетях фотографиями и видео покрытых слоем льда улиц.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU