2019-07-09T19:24:40+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео потоп на улице Калинина

Река на центральной магистрали уже не удивляет горожан
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, кадр из видео.Фото: vk.com, кадр из видео.
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В Брянске сняли на видео очередной потом на улице Калинина, который случается там после каждого сильного дождя. Ливень прошел в городе вечером во вторник, 9 июля. На этот раз полноводная река на центральной улице даже не удивила горожан. Они решили, что по законам физики так и должно быть – вода стекает в самое низкое место. Задержавшись на какое-то время на улице Калинина, ливневые стоки отправятся прямо в реку.

Меньше всего во время непогоды повезло жителям Володарского района. Его заспало крупным градом. Пользователи делятся в соцсетях фотографиями и видео покрытых слоем льда улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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