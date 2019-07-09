СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-09T18:34:01+03:00

Такой улица Советская была в апреле. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Брянцев предупредили о пробках на улице Советской. Здесь дорожники 9 июля начали укладывать асфальт, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и просят учитывать этот факт при выборе маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU