2019-07-09T18:34:01+03:00
Общество

Брянцев предупредили о пробках на улице Советской

9 июля здесь начали укладывать асфальт
Мария Дедкова
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Такой улица Советская была в апреле.Такой улица Советская была в апреле.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянцев предупредили о пробках на улице Советской. Здесь дорожники 9 июля начали укладывать асфальт, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и просят учитывать этот факт при выборе маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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