Брянцев предупредили о пробках на улице Советской
9 июля здесь начали укладывать асфальт
Такой улица Советская была в апреле.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянцев предупредили о пробках на улице Советской. Здесь дорожники 9 июля начали укладывать асфальт, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и просят учитывать этот факт при выборе маршрута.
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ИСТОЧНИК KP.RU