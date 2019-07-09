Улицу Спартаковскую в Брянске отремонтируют до конца июля

СЕГОДНЯ 18:21 2019-07-09T18:24:07+03:00

Рабочие планируют управиться за две недели. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Работы здесь выполнили на 70 процентов

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На улице Спартаковской в Брянске работы планируют завершить до конца июля. Об этом сообщил подрядчик. Несмотря на то, что контракт действует до 10 августа, ремонт закончат за две недели.

На данный момент эта работы здесь выполнили на 70 процентов. На дороге почти откорректировали уровни люков, установили ограждение, поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации.

Кроме того, дорожники обустроили примыкание к проспекту Станке Димитрова.

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ИСТОЧНИК KP.RU