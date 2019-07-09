2019-07-09T18:24:07+03:00
Общество

Улицу Спартаковскую в Брянске отремонтируют до конца июля

Работы здесь выполнили на 70 процентов
Мария Дедкова
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Рабочие планируют управиться за две недели.Рабочие планируют управиться за две недели.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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На улице Спартаковской в Брянске работы планируют завершить до конца июля. Об этом сообщил подрядчик. Несмотря на то, что контракт действует до 10 августа, ремонт закончат за две недели.

На данный момент эта работы здесь выполнили на 70 процентов. На дороге почти откорректировали уровни люков, установили ограждение, поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации.

Кроме того, дорожники обустроили примыкание к проспекту Станке Димитрова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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