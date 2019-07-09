2019-07-09T18:03:26+03:00
Звезды

В Трубчевск на фестиваль «Наше кино» приедут известные актеры

Праздник пройдет с 23 по 25 августа
Мария Дедкова
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Свое участие уже подтвердила актриса Ирина Розанова.Свое участие уже подтвердила актриса Ирина Розанова.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Трубчевске состоится фестиваль «Наше кино». Он пройдет с 23 по 25 августа. Организатором фестиваля стала автор фильма «Однажды в Трубчевске», режиссер Лариса Садилова.

Она пригласила на праздник гостей из Франции – участников Каннского фестиваля, а также известных российских актеров. Свое участие уже подтвердила актриса Ирина Розанова, сообщают организаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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