В Трубчевск на фестиваль «Наше кино» приедут известные актеры

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-09T18:03:26+03:00

Свое участие уже подтвердила актриса Ирина Розанова. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Праздник пройдет с 23 по 25 августа

Изменить размер текста: A A

В Трубчевске состоится фестиваль «Наше кино». Он пройдет с 23 по 25 августа. Организатором фестиваля стала автор фильма «Однажды в Трубчевске», режиссер Лариса Садилова.

Она пригласила на праздник гостей из Франции – участников Каннского фестиваля, а также известных российских актеров. Свое участие уже подтвердила актриса Ирина Розанова, сообщают организаторы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU