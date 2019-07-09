В Дятькове за смерть прохожей от наледи осудили замдиректора ТЦ

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-09T17:46:13+03:00

Замдиректора ТЦ получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Фото: Марина АНТОНОВА

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В Дятькове вынесли приговор виновному в смерти прохожей от наледи.

Во время очистки крыши здания ТЦ «Вавилон»1 февраля на выходившую из здания 41-летнюю женщину упала глыба льда. От полученных травм на следующий день она скончалась в больнице.

- Причиной трагедии стало преступное легкомыслие заместителя директора по хозяйственной части, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он допустил проведение работ по очистке здания от наледи и снега при посторонних лицах в опасной зоне.

Выяснилось, что ограждение опасного участка не установили.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Замдиректора ТЦ получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

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ИСТОЧНИК KP.RU