В Дятькове за смерть прохожей от наледи осудили замдиректора ТЦ
В Дятькове вынесли приговор виновному в смерти прохожей от наледи.
Во время очистки крыши здания ТЦ «Вавилон»1 февраля на выходившую из здания 41-летнюю женщину упала глыба льда. От полученных травм на следующий день она скончалась в больнице.
- Причиной трагедии стало преступное легкомыслие заместителя директора по хозяйственной части, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он допустил проведение работ по очистке здания от наледи и снега при посторонних лицах в опасной зоне.
Выяснилось, что ограждение опасного участка не установили.
Подсудимый полностью признал свою вину.
Замдиректора ТЦ получил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
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ИСТОЧНИК KP.RU