2019-07-09T17:30:49+03:00
Общество

Сирота из Сельцо восемь лет добивался положенной по закону квартиры

Жилье юноше досталось после судебного разбирательства
Мария Дедкова
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Сирота из Сельцо через суд добился положенной ему по закону квартиры.

Сначала 23-летний юноша обратился в прокуратуру.

- Заявитель - сирота, собственного жилья не имеет, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Еще восемь лет назад его включили в списки лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилья.

Прокурор города обратился в суд с иском, потребовав выдать молодому человеку квартиру.

Суд встал на сторону парня.

Молодому человеку дали квартиру площадью 34,3 квадратных метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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