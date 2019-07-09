Сирота из Сельцо восемь лет добивался положенной по закону квартиры
Жилье юноше досталось после судебного разбирательства
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Сирота из Сельцо через суд добился положенной ему по закону квартиры.
Сначала 23-летний юноша обратился в прокуратуру.
- Заявитель - сирота, собственного жилья не имеет, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Еще восемь лет назад его включили в списки лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилья.
Прокурор города обратился в суд с иском, потребовав выдать молодому человеку квартиру.
Суд встал на сторону парня.
Молодому человеку дали квартиру площадью 34,3 квадратных метра.
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ИСТОЧНИК KP.RU