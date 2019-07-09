Куда идут деньги за обращение с ТКО?

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-09T17:25:23+03:00

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Это один из вопросов, который часто задают жители Брянской области, позвонив в колл-центр регионального оператора ОАО «Чистая планета». Какие именно услуги оплачивает каждый из нас и что входит в ежемесячный платеж за обращение с ТКО, который в нашем регионе составляет 89 рублей 11 копеек?

С 1 января услуга по обращению с ТКО стала коммунальной и ответственность за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Брянской области отвечает региональный оператор – компания «Чистая планета». Она осуществляет координацию всех этапов процесса обращения с мусором: от его сбора с мест накопления отходов (контейнерных площадок) до ликвидации незаконных свалок в нашем регионе.

89 рублей 11 копеек - сумма, которую каждый житель области ежемесячно оплачивает по квитанции, распределяется таким образом:

14 рублей 85 копеек – оплата НДС.

48 рублей 33 копейки из каждого платежа ОАО «Чистая планета» платит транспортным компаниям, которые осуществляют сбор мусора с контейнерных площадок и отвозят на мусоросортировочные комплексы и полигоны.

15 рублей 04 копейки – сумма, которую получают полигоны за захоронение ТКО. В Брянской области сейчас 13 действующих полигонов.

2 рубля 21 копейка идет на оплату услуг расчетных центров, которые выставляют квитанции.

В сумму включена и плата каждого из нас за негативное воздействие на окружающую среду. Она официально введена с 2018 года и составляет 1 рубль 61 копейку. Контролирует поступление этой платы от граждан Росприроднадзор.

Расходы регионального оператора на осуществление контроля за реализацией реформы на территории Брянской области, гарантия банков качественного выполнения услуг, налоги регоператора – 6 рублей 76 копеек.

Прибыль за контроль и организацию всего процесса по обращению с ТКО на территории области - 31 копейка.

Справка «Чистой планеты»:

Приказом Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области от 09 февраля 2018 года №85 «Об установлении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Брянской области» установлена норма накопления ТКО на 1 человека в год, которая составляет - 2,03М3.

Управлением Государственного регулирования тарифов Брянской области (Приказ №35/16-ТКО от 19.12.2018г.) утвержден единый тариф для населения - 526,78 руб. за 1 м3, что в пересчёте составляет 89 руб. 11коп. на 1 человека в месяц. Он действует для жителей и многоквартирных домов, и частного сектора Брянской области.

Формула расчета на 1 человека в месяц:

2,03*526,76/12месяцев=89,11 рублей с человека в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU