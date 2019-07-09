2019-07-09T17:15:03+03:00
Общество

Брянцев пригласили посмотреть на лунное затмение

Астрономическое явление можно будет понаблюдать в ночь с 16 на 17 июля
Мария Дедкова
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Частичное лунное затмение происходит в тот момент, когда Луна погружается в тень только одним краем, а часть ее поверхности остается освещенной.Частичное лунное затмение происходит в тот момент, когда Луна погружается в тень только одним краем, а часть ее поверхности остается освещенной.Фото: Александр КУЛИКОВ
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В ночь с 16 на 17 июля произойдет частичное лунное затмение. Сотрудники планетария пригласили брянцев посмотреть на астрономическое явление в телескоп на Покровской горе.

- Частичное лунное затмение происходит в тот момент, когда Луна погружается в тень только одним краем, а часть ее поверхности остается освещенной, - рассказывают в брянсоком планетарии. - В момент затмения Луна будет находиться рядом с планетой Сатурн и Юпитером.

Кроме затмения брянцы смогут с помощью телескопа увидеть кратеры на Луне, кольцо Сатурна, четыре крупнейших спутника Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Также астрономы покажут созвездия летнего неба (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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