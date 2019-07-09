Брянцев пригласили посмотреть на лунное затмение

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-09T17:15:03+03:00

Частичное лунное затмение происходит в тот момент, когда Луна погружается в тень только одним краем, а часть ее поверхности остается освещенной. Фото: Александр КУЛИКОВ

Астрономическое явление можно будет понаблюдать в ночь с 16 на 17 июля

Изменить размер текста: A A

В ночь с 16 на 17 июля произойдет частичное лунное затмение. Сотрудники планетария пригласили брянцев посмотреть на астрономическое явление в телескоп на Покровской горе.

- Частичное лунное затмение происходит в тот момент, когда Луна погружается в тень только одним краем, а часть ее поверхности остается освещенной, - рассказывают в брянсоком планетарии. - В момент затмения Луна будет находиться рядом с планетой Сатурн и Юпитером.

Кроме затмения брянцы смогут с помощью телескопа увидеть кратеры на Луне, кольцо Сатурна, четыре крупнейших спутника Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Также астрономы покажут созвездия летнего неба (0+).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU