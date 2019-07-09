2019-07-09T17:09:03+03:00
Происшествия

Жительницу Выгоничского района обвиняют в убийстве дальнего родственника

По версии следствия, женщина ударила ножом хозяина дома
Мария Дедкова
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33-летней жительнице Выгоничского района предъявили обвинение в убийстве.

По версии следствия, вечером 8 мая женщина пришла в гости к своему дальнему родственнику. Вместе с хозяином дома женщина села выпивать. Во время застолья родственники поссорились. Тогда-то гостья схватилась за нож и ударила хозяина дома в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался.

- В ближайшее время уголовное дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Совершение преступления в состоянии опьянения могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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