2019-07-09T16:34:13+03:00
Общество

С начала года на дорогах Брянска погибли 10 человек

Травмы в ДТП получили 241 горожанин
Мария Дедкова
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Самым аварийным днем недели считается четверг. Больше всего ДТП происходит с 18.00 до 20.00.Самым аварийным днем недели считается четверг. Больше всего ДТП происходит с 18.00 до 20.00.Фото: Сергей ГАПОН
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С начала года в Брянске произошло 197 ДТП. В автоавариях 241 человек пострадал, а еще 10 погибли. Такую статистику привели в городской Госавтоинспекции.

В 59 процентах случаев одной из причин автоаварии становится неудовлетворительные условия содержания улично-дорожной сети.

Большая часть ДТП происходит по вине водителей. Полицейские за шесть месяцев этого года оштрафовали 23,9 тысячи автомобилистов-нарушителей.

Сложной остается ситуация с количеством ДТП с детьми. Таких автоаварий стало на 19 процентов больше, чем в первом полугодии прошлого года.25 детей получили в них травмы.

Остается сложной ситуация, связанная с пьяными автомобилистами.

По их вине произошло девять ДТП, в которых пять человек погибли и шесть получили травмы.

Самым аварийным днем недели считается четверг. Больше всего ДТП происходит с 18.00 до 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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