Стали известны имена лучших предпринимателей Брянской области
Стали известны имена победителей конкурса «Лучший предприниматель Брянской области -2018».
Церемония награждения прошла 9 июля в Хрустальном зале правительства региона.
Так, в номинации «Лучший предприниматель в сфере промышленного производства» победителем стал коллектив ООО «Научно-производственное объединение «Электронтехника» под руководством Юрия Соколова.
В номинации «Лучший предприниматель в сфере торговли» лучшим посчитали коллектив ООО «Брянскзапчасть» во главе с Александром Шейдоровым, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
В номинации «Лучший предприниматель в сфере услуг» победил Александр Золотовицкий от ООО «Техноторг».
Лучшим в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса оказалось ООО «Олимпия».
В номинации «Лучший предприниматель в сфере внутреннего туризма и гостиничного бизнеса» победителем посчитали Ирину Пырсенкову и сеть «Адмирал-Тур».
Лучшим предпринимателем в сфере ремесленничества и народных промыслов стал Константин Дегтярь.
В номинации «Предприниматель в сфере сельского хозяйства» лучшим оказался директор кооператива «Надежда» Роман Мимонов.
Алексея Кармеса наградили как лучшего предпринимателя в сфере строительства. А Юлию Слобожанинову как лучшего бизнесмена в научно-технической сфере.
В номинации «Лучший предприниматель года на транспорте» победителем стал Василий Заводцов.
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ИСТОЧНИК KP.RU