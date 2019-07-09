Стали известны имена лучших предпринимателей Брянской области

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-09T16:16:21+03:00

Победителей выбирали в 10 номинациях. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Их наградили в правительстве региона

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Стали известны имена победителей конкурса «Лучший предприниматель Брянской области -2018».

Церемония награждения прошла 9 июля в Хрустальном зале правительства региона.

Так, в номинации «Лучший предприниматель в сфере промышленного производства» победителем стал коллектив ООО «Научно-производственное объединение «Электронтехника» под руководством Юрия Соколова.

В номинации «Лучший предприниматель в сфере торговли» лучшим посчитали коллектив ООО «Брянскзапчасть» во главе с Александром Шейдоровым, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

В номинации «Лучший предприниматель в сфере услуг» победил Александр Золотовицкий от ООО «Техноторг».

Лучшим в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса оказалось ООО «Олимпия».

В номинации «Лучший предприниматель в сфере внутреннего туризма и гостиничного бизнеса» победителем посчитали Ирину Пырсенкову и сеть «Адмирал-Тур».

Лучшим предпринимателем в сфере ремесленничества и народных промыслов стал Константин Дегтярь.

В номинации «Предприниматель в сфере сельского хозяйства» лучшим оказался директор кооператива «Надежда» Роман Мимонов.

Алексея Кармеса наградили как лучшего предпринимателя в сфере строительства. А Юлию Слобожанинову как лучшего бизнесмена в научно-технической сфере.

В номинации «Лучший предприниматель года на транспорте» победителем стал Василий Заводцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU